C’est le 16 juin et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2007, Rod Stewart, qui a alors 62 ans, épouse sa copine de 36 ans, Penny Lancaster, dans la Riviera italienne.

 

- En 2004, Velvet Revolver a l'album #1 aux États-Unis avec le premier disque du groupe, Contraband.

- En 1977, David Bowie lance son cinquième album, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars, un album concept sur une star du rock extra-terrestre bisexuelle.

 

- En 1982, Donnie Van Zant de 38 Special est arrêté sur scène à Tulsa dans l'Oklahoma pour avoir bu en public. C'est un conté "sec" où l'alcool est interdit.

- En 1988, Pink Floyd joue à Berlin. Dans Berlin est, 2 000 fans s'attroupent près du mur pour écouter le concert.

- En 1996, les Smashing Pumpkins, Beck, Rage Against the Machine, les Beastie Boys, les Red Hot Chili Peppers, Yoko Ono et plusieurs autres jouent pour plus de 100 000 fans pour le Concert pour la liberté du Tibet à San Francisco. Le concert dure deux jours.

- Et en 2013, Black Sabbath établissent un nouveau record sur les palmarès britanniques pour la plus longue période entre deux albums #1, lorsque leur dernier album , 13, fait ses débuts au sommet des palmarès presque 43 ans après que leur deuxième album, Paranoid, ait fait de même.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why June 16th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio