C’est le 16 mars et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1992, pendant un concert de Metallica à l'aréna Orlando, des fans tiennent un employé par les chevilles d'un balcon, alors que la foule commence à s'énerver. Le groupe reçoit une facture de 38 000 $ pour les réparations et le nettoyage après que la foule ait démoli la salle de spectacle.

- En 1989, MTV lance un concours où ils offrent la maison d'enfance de Jon Bon Jovi.

- En 1967, Pink Floyd commence les sessions d'enregistrement aux studios Abbey Road Studios pour le premier album du groupe, Piper at the Gates of Dawn.

- En 1999, les Stone Temple Pilots jouent un spectacle non-annoncé au Viper Room à Los Angeles. C'était la première fois en deux ans que le groupe montait sur scène.

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- Et en 1991, Eddie Van Halen et son épouse du temps, l'actrice Valerie Bertinelli, ont un fils qu'ils nomment Wolfgang Van Halen. Wolfie deviendra le bassiste du groupe d'Eddie, soit Van Halen.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why March 16th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio