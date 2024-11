C’est le 16 novembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2014, Bono a un accident de vélo dans Central Park à New York, ce qui forcera le groupe à reporter leur passage au The Tonight Show with Jimmy Fallon d'une semaine .

- En 1985, Starship passe deux semaines au #1 avec la chanson “We Built This City.”

 

- En 1968, The Jimi Hendrix Experience a l'album #1 avec Electric Ladyland.

- En 2006, la Official UK Charts Company déclare que l'album Greatest Hits de Queen est l'album britannique le plus vendu de tous les temps, avec des ventes dépassant 5,4 millions de copies.

- En 1974, John Lennon arrive au sommet des palmarès avec “Whatever Gets You Through the Night.”

 

- En 1999, Korn lance leur quatrième album, Issues, qui vendra 13 millions de copies à travers le monde.

- En 2005, U2 joue la chanson “The Wanderer” pour le spécial CBS I Walk the Line: A Night for Johnny Cash. Les paroles de la chanson, de l'album Zooropa de 1993, seront chantées par Johnny Cash lui-même.

 

- Et en 2010, Kid Rock lance son huitième album studio, Born Free, avec des invités comme Bob Seger, Sheryl Crow et le rappeur T.I.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why November 16th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio