C’est le 16 octobre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1943, c'est le jour de naissance de Fred Turner, le chanteur et bassiste de Bachman Turner Overdrive.

- En 1966, Grace Slick joue pour la première fois avec Jefferson Airplane au Fillmore West à Philadelphie.

- En 1972, Creedence Clearwater Revival annonce leur séparation. « On ne le voit pas comme une séparation, » annoncent-ils dans une déclaration. « On le voit comme une expansion de nos activités. Nous mettrons plus de temps dans nos projets personnels plutôt que ceux du groupe. »

- En 1982, Hall & Oates lance leur album à succès H2O, avec des chansons comme « Maneater, » « One on One » et « Family Man. »

- En 1996, l’épisode de MTV Unplugged avec Oasis joue en ondes pour la première fois, mais le chanteur Liam Gallagher ne participe pas au concert à cause d’un mal de gorge, buvant plutôt de la bière sur scène et insultant son frère Noel entre les chansons.

- En 2003, Courtney Love se présente en cour pour tenter d’avoir la charge de sa fille, Francis Bean Cobain, qui avait été placée sous la charge de la mère de Kurt Cobain après que Love ait été arrêté alors qu’elle était sous l’influence de la drogue.

- Et en 2006, CBGB, le club punk légendaire de New York, ferme ses portes. L’établissement, qui avait ouvert en 1973, est crédité pour avoir aider à lancer la musique punk, après avoir donné la scène à les Ramones et Patti Smith.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why October 16th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio