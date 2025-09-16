C’est le 16 septembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2005, lors d'un concert réunion à Atlanta, Vince Neil, le chanteur de Mötley Crüe, glisse et se déchire le muscle du molet sur scène. Le spectacle prend fin mais Neil ne laisse pas la blessure nuire à la tournée du groupe.

- En 1970, Jimi Hendrix joue son dernier concert lorsqu'il se joint à Eric Burdon & War sur scène au Ronnie Scott Club à Londres.

- En 2006, Bob Dylan a l'album #1 au pays avec Modern Times, son premier retour au sommet des palmarès depuis Desire en 1976.

- En 2004, à Hollywood, lors du premier spectacle de leur tournée nationale, Green Day révèlent leur nouvel opéra rock, American Idiot.

- En 2006, R.E.M. sont intrônisés au Temple de la renommée de l'État de la Géorgie à Atlanta.

- Et en 1977, Marc Bolan, le chanteur de T. Rex, meurt dans un accident de voiture à Londres, à l'âge de 29 ans.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why September 16th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio