C’est le 17 août et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1991, Nirvana tourne leur vidéo-clip pour “Smells Like Teen Spirit.” Le tout coûte moins que 50 000$ et met en vedette de vrais fans de Nirvana.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1969, Woodstock prend fin après trois jours de paix et de musique, avec des spectacles de The Who, Jimi Hendrix, Crosby, Stills, Nash & Young, The Band et plusieurs autres.

- En 1968, les Doors ont l'album #1 aux États-Unis avec l'album Waiting for the Sun, qui restera au sommet pour quatre semaines.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1974, Eric Clapton entame un séjour de quatre semaines au sommet des palmarès avec l'album 461 Ocean Boulevard.

- En 1986, Rick Allen de Def Leppard joue son premier spectacle avec le groupe depuis l'accident de voiture qui lui avait coûté un bras.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- Et en 2006, les Smashing Pumpkins entrent en studio pour travailler sur ce qui deviendra Zeitgeist, leur première album depuis leur séparation en 2000.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why August 17th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio