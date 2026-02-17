C’est le 17 février et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1972, Bille Joe Armstrong, le chanteur de Green Day, naît à Oakland en Californie.

- En 1976, les Eagles lancent leur album Greatest Hits.

- En 1996, une carte American Express platine ayant appartenu à Bruce Springsteen est vendue pour 4 500 dollars américains. Le Boss a accidentellement donné la carte expirée à un serveur dans un restaurant de Los Angeles et lui a laissé comme souvenir.

- En 2004, The Darkness sont les grands gagnants aux Brit Awards, la version britannique des Grammys. Le groupe gagne trois trophés importants, avec Meilleur groupe britannique, Album britannique de l'année pour Permission to Land et Meilleur groupe rock britannique.

- En 1971, James Taylor fait ses débuts à la télévision à l'émission The Johnny Cash Show. Neil Young et Linda Ronstadt sont également au programme ce jour-là.

- Et en 1989, le chanteur de Whitesnake David Coverdale marie l'actrice Tawny Kitaen, connue jusqu'à aujourd'hui pour ses apparitions dans les vidéos du groupe pour les chansons “Here I Go Again,” “Is This Love” et “Still of the Night.” Le couple divorcera deux ans plus tard.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why February 17th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio