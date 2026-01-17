C’est le 17 janvier et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1996, Pink Floyd est officiellement intrônisé au Temple de la renommée du Rock and Roll.

- En 1981, Mötley Crüe prend forme lorsque le bassiste Nikki Sixx quitte le groupe London et commence à répéter avec le batteur Tommy Lee et le vocaliste Greg Leon, qui quittera ensuite. Sixx et Lee ajouteront alors le guitariste Bob “Mick Mars” Deal. Vince Neil acceptera également de se joindre à eux.

- En 1964, les Rolling Stones lancent leur premier album. On y trouve des chansons comme “You Better Move On,” “Poison Ivy,” “Bye Bye Johnny” et “Money.”

- En 2001, le bassiste Jason Newsted quitte Metallica après avoir joué avec le groupe pendant une décennie.



- En 1998, le duo australien Savage Garden passe deux semaines au #1 sur les palmarès avec la chanson “Truly Madly Deeply.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2003, un enregistrement perdu où l'on peut entendre John Lennon et Mick Jagger est vendu aux enchères à Londres. Le disque en acétate avait été fait en 1974 avec Jagger chantant la chanson blues “Too Many Cooks” pendant que Lennon jouait de la guitare. Il n'avait jamais été publié parce que les deux artistes appartenaient à des maisons de disque différentes. Il se vend pour 2 300 $.

- En 1976, Barry Manilow a son deuxième #1 avec la chanson “I Write the Songs.” C'est en fait Bruce Johnson des Beach Boys qui a écrit la chanson.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- Et en 2005, les membres du groupe Tenacious D invitent leurs amis rockeurs à un concert-bénéfice pour les victimes du tsunami en Asie. Pendant un concert à LA, Eddie Veder de Pearl Jam, Dave Grohl des Foo Fighters, Beck et Josh Homme de Queens of the Stone Age participent et montent ensuite sur scène avec Tenacious D pour clôre le spectacle.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why January 17th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio