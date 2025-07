C’est le 17 juillet et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2013, Bono, le chanteur de U2, reçoit le plus pretigieux prix culturel français pour sa contribution à la musique et sa dévotion aux causes humanitaires, se voyant déclaré Commandant de l'Ordre des Arts et des Lettres par Aurélie Filippetti, la Ministre française de la culture, à Paris.

- En 2011, la scène s'écroule lors d'un spectacle de Cheap Trick au Bluesfest à Ottawa. Le groupe est indemne, mais leurs instruments et leur équipement n'a pas autant de chance. Plusieurs membres de l'équip technique sont blessés.

- En 1968, le film animé Yellow Submarine est présenté pour la première fois à Londres. Bien que les Beatles apparaissent dans le film, ce n'est pas leur voix que l'on entend pour leurs personnages.

 

- En 1992, Guns N’ Roses entame une tournée avec Metallica et Faith No More à Washington, D.C.

- En 1987, le Ozzy Osbourne Band commence une tournée de 16 semaines des prisons américaines.

- En 1996, Jimmy Chamberlain, le batteur des Smashing Pumpkins, est renvoyé, une semaine après avoir été arrêté pour des accusations de possessions de drogues en lien avec la surdose fatal de Jonathan Melvoin, leur claviériste de tournée.

 

- Et en 2006, Dave Navarro, le guitariste de Jane’s Addiction, annonce qu'il se séparera de Carmen Electra, après trois ans de mariage.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why July 17th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio