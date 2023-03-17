C’est le 17 mars et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1967, William Patrick Corgan, Jr., mieux connu sous le nom de Billy Corgan, naît à Elk Grove Village, en banlieue de Chicago dans l'Illinois. Il deviendra chanteur, guitariste et auteur-compositeur-interprète et aura un succès monstre avec le groupe The Smashing Pumpkins, qu'il aura aidé à fonder.

- En 2005, Robert Plant, l'ancien chanteur de Led Zeppelin, reçoit un Grammy pour l'excellence de l'ensemble de ses réalisations au festival South by Southwest à Austin. Il est incapable d'être présent aux Grammys en février, mais Neil Portnow, le président de l'Académie de l'enregistrement, surprend Plant en lui présentant le trophé avant une entrevue que le chanteur devait donner à l'événement au Texas.

- En 1998, Van Halen lance Van Halen III, le premier album avec le nouveau chanteur Gary Cherone.

- En 1978, après avoir gagné la première place pendant un concours de talent à Dublin, U2 remporte 850 $ et une audition pour CBS Irlande.

- En 1971, Peter Gabriel épouse son amour de jeunesse, Jill Moore. Ils resteront ensemble jusqu'en 1987.

- Et en 2010, le chanteur et guitariste Big Star Alex Chilton meurt dans un hôpital en Nouvelle-Orléans de problèmes cardiaques. Il avait 59 ans.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why March 17th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio