C’est le 17 octobre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1977, Lynyrd Skynyrd lancent l'album Street Survivors, le dernier avec le chanteur Ronnie Van Zant et le guitariste Steve Gaines, puisque les deux perdent la vie trois jours plus tard lorsque l'avion du groupe s'écrase alors qu'il se rendait à Baton Rouge en Louisiane.

- En 1998, le groupe canadien Barenaked Ladies a la chanson #1 au pays avec la chanson « One Week, » qui passe une semaine au sommet.

- En 1999, Bruce Springsteen and The E Street Band joue le premier concert rock au nouveau Staples Center à Los Angeles.

- En 1989, Billy Joel lance son album Storm Front, avec des hits comme « We Didn’t Start the Fire » et « I Go to Extremes. »

- En 1999, Santana ont leur premier album #1 en 28 ans lorsque leur album Supernatural arrive au sommet.

- En 1964, le groupe britannique Manfred Mann passe deux semaines au sommet du Billboard Hot 100 avec la chanson « Do Wah Diddy Diddy. »

- En 1995, pendant un entrevue dans la publication britannique The Observer, Noel Gallagher d’Oasis a dit qu’il aimerait que Damon Albarn et Alex Cox de Blur meurent du SIDA. Gallagher a plus tard rétracté son commentaire.

- Et en 2008, Guns N’ Roses annonce que leur album Chinese Democracy¸longtemps attendu, paraîtra finalement

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why October 17th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio