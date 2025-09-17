C’est le 17 septembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1982, l'album double The Wall de Pink Floyd se rend au grand écran, sous la forme d'un film musical. Peu s'attendait à ce que l'album concept devienne un film, mais la collaboration du groupe avec le réalisateur Alan Parker et l'animateur Gerald Scarfe a un succès surprenant au box office et devient un classique culte.

- En 1991, Guns N’ Roses font un lancement simultané à minuit de deux albums doubles, mettant Use Your Illusion I et Use Your Illusion II en vente. Ils vendent un demi-million de copies des deux albums en deux heures.

- En 2003, Bono, le chanteur de U2, rencontre le président George W. Bush pour discuter d'un plus grand investissement dans des initiatives pour combattre le SIDA.

- En 1967, les Doors jouent au Ed Sullivan Show. Sullivan avait demandé au chanteur Jim Morrison d'omettre la ligne “Girl, we can’t get much higher” de “Light My Fire” et le rockeur accepte, mais finit par la chanter de toute façon.

- En 1978, 65 mannequins nues se promènent en bicyclette au stade Wimbledon pour le tournage de la vidéo pour la chanson “Bicycle Race” de Queen.

- Et en 2003, Billy Corgan, le chanteur des Smashing Pumpkins, fait une présentation multimédia de poésie dans sa ville natale pour l'ouverture du Poetry Center pour la 31è série annuelle Reading Series au Art Institute of Chicago.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why September 17th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio