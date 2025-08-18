C’est le 18 août et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1962, Ringo Starr fait ses début avec les Beatles.

- En 1969, Crosby, Stills and Nash joue à Woodstock à trois heures du matin, avec leur nouveau membre, Neil Young. C'était leur deuxième concert ensemble.

- En 1977, The Police font leurs débuts comme groupe à trois à Birmingham en Angleterre, England.

- En 1969, Mick Jagger est accidentellement atteint par balle à la main en tournant le film Ned Kelly.

- En 1992, Kurt Cobain et Courtney Love deviennent les parents de leur premier enfant, Frances Bean.

- En 1973, A Passion Play de Jethro Tull est l'album #1 au pays.

- En 1986, Bon Jovi lance Slippery When Wet. L'album sera douze fois platine.

- Et en 1995, pendant la dernière soirée de la tournée Lollapalooza à Mountain View en Californie, des gardes de sécurité doivent faire sortir une Courtney Love en pleur de la scène, après qu'elle se soit mis à se chicaner avec des fans de Hole, les accusant de ne pas apprécier assez le concert.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why August 18th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio