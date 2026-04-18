C’est le 18 avril et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2015, Green Day est intrônisé au Temple de la renommée du rock and roll. C'est la première année d'éligibilité pour le groupe. Joan Jett, Lou Reed, Stevie Ray Vaughan et Ringo Starr sont également intrônisés.

- En 1992, l'album Adrenalize de Def Leppard passe cinq semaines au sommet des palmarès.

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- En 2003, Kiss et Aerosmith annoncent une tournée commune.

- En 2006, une vente de vêtements ayant appartenus à Elton John récolte plus de 700 000 $ pour la organisation caritative du chanteur, qui travaillait pour lutter contre le SIDA.

- En 1995, Tony McCarroll, le batteur d'Oasis, est informé par téléphone qu'il est renvoyé du groupe.

- En 1983, “Come on Eileen” de Dexys Midnight Runners est la chanson #1 aux États-Unis.

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- Et en 2004, Travis Barker, le batteur de Blink-182, ouvre une franchise de Wahoo's Fish Taco, la chaîne populaire de restaurants, à Norco en Californie.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why April 18th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio