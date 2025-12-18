C’est le 18 décembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1943, Keith Richards naît à Dartford en Angleterre. Nommé le "Human Riff", Richard aura un succès monstre avec les Rolling Stones, le groupe qu'il a aidé à fonder et pour lequel il joue de la guitare, chante et écrit. Le groupe aura plus de 35 albums et singles dans le Top 40, ce qui inclut des albums classiques comme Sticky Fingers et Exile on Main Street. Le magazine Rolling Stone affirme que Richards est responsable de la création de certains des plus grands riffs de guitare de l'histoire. Et le 18 décembre, mais 1983, est également le jour où Keith Richards se marie le jour de ses quarante ans à Patti Hansen, qui en a 27.

- En 1981, on estime que 35 millions de personnes ont regardé Rod Stewart en spectacle au Forum à LA. Le spectacle est diffusé par satellite et Stewart y joue des hits comme “Stay With Me,” “Hot Legs” et “Tonight’s the Night.”

- En 1982, le groupe Hall and Oates passe quatre semaines au #1 sur les palmarès avec le single “Maneater,” le cinquième #1 du duo.

- En 2002, le groupe Radiohead offre un webcast avec des chansons de son prochain album, qui n'a pas encore de titre, à ses fans. Le chanteur Thom Yorke et le bassiste Colin Greenwood animent l'événement, qui inclut trois chansons et une reprise de “Winter Wonderland.”

- En 2003, Tom Morello de Audioslave et Serj Tankian de System of a Down organisent un concert bénéfice pour les travailleurs d'épicerie en grève à Los Angeles. Flea et Corey Taylor se joignent à eux.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why December 18th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio