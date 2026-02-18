C’est le 18 février et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2006, une semaine avant le Carnaval, les Rolling Stones jouent un concert gratuit devant environ 1,5 millions de personnes sur la plage Capacabana à Rio de Janeiro.

- En 1968, David Gilmour remplace Syd Barrett dans Pink Floyd. Barrett entre volontairement dans un hôpital psychiatrique et vivra plus tard en séclusion.

- En 1974, KISS lance son premier album. L'album éponyme vend 75 000 copies après sa sortie, un exploit impressionnant considérant qu'il ne produit aucun hit. En 1977, le disque est certifié or après avoir vendu 500 000 copies.

- En 1966, le Beach Boy Brian Wilson enregistre la chanson hit du groupe “Good Vibrations.”

- En 1990, le chanteur de Queen, Freddie Mercury, fait sa dernière apparition publique sur scène lorsqu'il rejoint le reste du groupe à Londres pour recueillir le Brit Award pour Contribution exceptionnelle à la musique britannique.

- Et en 2004, un procès accusant Marilyn Manson d'aggression sexuelle est révoqué, après que les deux parties se soient entendus. Le rockeur choc était poursuivi par un garde de sécurité qui affirme que pendant un spectacle à Détroit, Marilyn aurait mis ses jambes autour du cou du garde et aurait fait des gyrations contre lui. Manson devra payer 4 000 $ en amendes et en frais juridiques.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why February 18th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio