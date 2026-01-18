C’est le 18 janvier et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2016, Glenn Frey, le guitariste des Eagles, meurt à l'âge de 67 ans.

- En 1964, les Beatles font leur début sur les palmarès américains lorsque “I Want to Hold Your Hand” y fait son apparition au #45, 10 jours seulement après sa sortie. La chanson passera sept semaines au #1.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1974, Paul Rodgers et Simon Kirke de Free forment Bad Company avec des membres de Mott the Hoople et King Crimson. Le premier album du groupe se hissera au #1.

- En 1984, Van Halen entâme une tournée nord-américaine de 103 spectacles intitulé 1984 au Jacksonville Coliseum en Floride.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- Et en 1991, des dizaines de milliers de fans assistent au festival Rock in Rio Two au Brésil, où des artistes comme Guns N’ Roses, Joe Cocker et Prince prennent la scène.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why January 18th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio