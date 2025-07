C’est le 18 juillet et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2001, Kiss lancent un de leurs produits les plus icôniques, le Kiss Kasket. Le cerceuil porte le logo du groupe, les portraits des membres et la phrase "Kiss Forever." Dimebag Darrel de Pantera est enterré dans un de ces cerceuils.

- En 1978, Def Leppard font leur début sur scène à Westfield School à Sheffield en Angleterre, devant 150 élèves.

 

- En 1993, Rage Against The Machine proteste contre la censure musicale en montant sur scène à Lollapalooza à Philadelphie complétement nus, sauf pour du ruban sur leurs bouches. Ils refusent de jouer et se tiennent là pour 25 minutes, avec les lettres “PMRC” écrites sur leur poitrine, une référence au Parents Music Resource Center, qui lobbyait pour la censure.

- En 2006, la Canadienne Pamela Anderson annonce sur son site web qu'elle était fiançée à Kid Rock... pour la deuxième fois.

- En 1980, Billy Joel est simultanément au sommet des palmarès des singles et des albums. Son disque Glass Houses est au #1, comme son hit “It’s Still Rock ‘N’ Roll to Me.”

 

- En 1989, Jefferson Airplane se réunissent, 17 ans après leur séparation.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why July 18th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio