C’est le 18 juin et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1942, Paul McCartney naît à Liverpool en Angleterre. Il rencontre John Lennon pour la première fois le 6 juillet 1957 et ce dernier est impressioné que Paul sache accorder une guitare. McCartney sera un des compositeurs rock les plus prolifiques de l'histoire. Il aura 21 singles #1 aux États-Unis et 17 en Angleterre avec les Beatles, en plus de plus de 30 hits au Top 40 dans ces pays. Il écrit et co-écrit 188 albums ayant paru sur les palmarès, dont 91 atteindront le Top 10 et 33 arriveront au sommet. Au total, il passera 1 667 semaines sur les palmarès.

- En 1967, le groupe Jimi Hendrix Experience fait ces débuts au Monterey Pop Festival. C'est lors de ce spectacle que le guitariste mettra le feu pour la première fois à sa guitare.

- En 2011, Clarence Clemons, le saxophoniste du E Street Band, meurt six jours après une crise cardiaque.

- En 1977, Fleetwood Mac est au sommet des palmarès avec le single “Dreams,” qui sera le premier et seul hit du groupe à atteindre le #1 aux États-Unis.

 

- En 1994, le quatrième album des Beastie Boys, intitulé Ill Communication, fait ses débuts au #1 sur le Billboard 200.

- En 1991, Van Halen lance le neuvième album du groupe, intitulé For Unlawful Carnal Knowledge, aussi connu par le mot formé par les premières lettres de ces mots.

- En 1996, Beck lance son quatrième album, Odelay.

 

- En 1997, Oasis est le groupe en ouverture pour U2 lors d'un concert à Oakland en Californie, pour la tournée nord-américaine des rockeurs irlandais.

- Et en 1977, Johnny Rotten et Paul Cook des Sex Pistols sont battus et poignardés par des saoulons patriotiques dans le stationnement d'un pub de Londres. Ils étaient fâchés par le chanson du groupe nommée “God Save the Queen.” C'est une mauvaise semaine pour Cook, qui sera battu à nouveau le lendemain avec des tuyaux de fer par un autre groupe d'hommes.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why June 18th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio