C’est le 18 octobre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1989, pendant un concert en ouverture pour les Rolling Stones à Los Angeles, Axl Rose de Guns N' Roses annonce sur scène que "sauf si certains dans le groupe arrangent leurs problèmes, ce sera le dernier concert de Guns N' Roses que vous verrez. Parce que j'en ai assez d'avoir trop de gens dans cette organization qui dance avec M. Brownstone." M. Brownstone est une référence à l'héroïne et l'annonce est un des premiers signes des failles qui se créaient entre le capricieux Rose et les autres membres du groupe, addictés à la drogue.

- En 1957, Paul McCartney joue son premier spectacle avec les Quarrymen au New Clubmoor Hall Conservative Club à Liverpool.

- En 1989, pendant un spectacle en ouverture pour les Rolling Stones à Los Angeles, le chanteur de Guns N’ Roses Axl Rose annonce que ce serait le dernier spectacle du groupe si les membres du groupe ne réglaient pas leur problèmes et si ils n’arrêtaient pas de prendre de l’héroïne. Après l’incident, ses compagnons ont promis d’arrêter la drogue.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1966, le Jimi Hendrix Experience joue leur premier spectacle comme groupe lorsqu’il supporte la star française du pop Johnny Halliday à Paris.

- En 1986, Huey Lewis and the News ont l’album #1 avec leur quatrième projet Fore!, avec des chansons comme « Stuck with You » and « Jacob’s Ladder. »

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1998, Metallica joue au Playboy Mansion pour aider à promouvoir Orgazmo, un film fait par le créateur de South Park Trey Parker.

- Et en 2000, le chanteur de Rage Against the Machine Zack De La Rocha quitte le groupe parce que, selon lui, le processus de prise de décision du groupe était complément dysfonctionnel.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why October 18th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio