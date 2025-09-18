C’est le 18 septembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1992, le film "Singles" de Cameron Crowe sort en cinéma aux États-Unis. Pearl Jam et Soundgarden font des apparitions dans le film.

- En 1970, Jimi Hendrix meurt à Londres. Il a 27 ans. Il y a plusieurs théories sur sa mort, mais le coroner détermine que c'était par "inhalation de vomi, dûe à une intoxication aux barbituriques"

- En 1983, Kiss font leur première apparition sans maquillage pour une entrevue à MTV lors de laquelle ils faisaient la promotion de leur dernier album, intitulé Lick It Up.

- En 2000, Papa Roach lance le single “Last Resort”, qui annonce leur percée sur les palmarès. Il atteindra le sommet des palmarès de rock moderne.

- En 1971, The Who ont leur premier et seul album #1 au Royaume-Uni avec Who’s Next, leur sixième enregistrement studio.

- Et en 2008, It Might Get Loud est projeté pour la première fois au Festival international du film de Toronto. Le documentaire met en vedette Jimmy Page, Jack White et The Edge qui racontent des histoires, parlent de la guitare et jouent de la musique ensemble.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why September 18th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio