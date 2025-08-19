C’est le 19 août et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1963, Joey Tempest, le chanteur du groupe Europe, naît en Suède.

- En 1997, Fleetwood Mac lancent leur cinquième album, The Dance, qui réunit les membres Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood, Christine McVie, John McVie et Stevie Nicks.

- En 2005, une statue grandeur nature de bronze de Phil Lynott de Thin Lizzy est dévoilée à Dublin.

- En 1967, les Beatles ont leur 14è single #1 aux États-Unis avec “All You Need is Love.” Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, Keith Moon, Graham Nash et d'autres prêtent leurs voix à la chanson.

- En 2001, sept mois après avoir quitté Metallica pour se concentrer sur son autre projet, le bassiste Jason Newsted fait ses débuts sur scène avec ce groupe, nommé Echobrain.

- Et en 2008, Staind lancent leur sixième album studio, intitulé The Illusion of Progress.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why August 19th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio