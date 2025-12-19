C’est le 19 décembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2015, trente-trois ans après sa sortie, l'album Thriller de Michael Jackson est le premier album à vendre plus de 30 millions de copies aux États-Unis. la Recording Industry Association America rapporte également que l'album Greatest Hits des Eagles s'est vendu à 29 millions de copies, et les Greatest Hits de Billy Joel, en deux volumes, 23 millions.

- En 1975, le guitariste Ronnie Wood se joint aux Rolling Stones.

- En 1970, le premier hit d'Elton John aux États-Unis, “Your Song,” fait son entrée sur le Billboard Hot 100 et atteint le #8.

- En 2001, Scott Weiland, le chanteur des Stone Temple Pilots, plaide coupable à une accusation de violence conjuguale, après une chicane avec sa femme. Le rockeur arrive à une entente où le cas sera abandonné si il n'a pas d'autres problèmes pour six mois et si il complète 26 sessions de thérapie.

- En 2012, Billboard annonce que Bruce Springsteen a la deuxième tournée la plus rentable de l'année, suivi de Roger Waters. Madonna a la première position.

- Et en 1987, Paul Simon est l'invité musical de Saturday Night Live, qui est animé par un autre Paul Simon, le politicien et candidat à la présidence.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why December 19th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio