C’est le 19 février et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1981, Phil Collins lance son premier album solo, intitulé Face Value.

- En 1995, le batteur de Mötley Crüe Tommy Lee épouse la star canadienne Pamela Anderson, qui jouait alors dans Baywatch, à Cancun au Mexique, quatre jours après l'avoir rencontrée. Ils divorceront trois ans plus tard.

- En 1977, Earth Band, le groupe de Manfred Mann, est au #1 avec la reprise de “Blinded By the Light” de Bruce Springsteen. Le groupe a changé la chanson un peu, que l'on trouvait originalement sur le premier album du Boss, Greetings from Asbury Park N.J., sorti en 1973. Plutôt que de dire “cut loose like a deuce,” Earth Band chante “revved up like a deuce.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1982, Ozzy Osbourne est arrêté à San Antonio au Texas pour avoir uriner sur l'Alamo. Le Prince de la noirceur portait une robe, car sa femme, Sharon, avait caché tous ses vêtements pour l'empêcher de sortir dehors. Ozzy pensait qu'il faisait ses besoins sur un tas de débris. On le bannira de jouer à San Antonio, mais cela prendra fin en 1992.

- En 1972, Harry Nilsson passe quatre semaines au sommet des palmarès des singles avec sa reprise de “Without You” de Badfinger.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- Et en 1980, le chanteur d'AC/DC Bon Scott est déclaré mort à son arrivée dans un hôpital de Londres avec une soirée fortement alcoolisée. Scott est trouvé dans le siège du passager de la voiture stationnée de son ami. Le rapport officiel du coroner affirme qu'il a bu jusqu'à la mort, s'étant étouffé sur son propre vomi.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why February 19th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio