C’est le 19 janvier et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1980, The Wall de Pink Floyd passe 15 semaines au sommet des palmarès.

- En 1988, Doc McGhee, le gérant de Bon Jovi et de Mötley Crüe, est trouvé coupable d'avoir importé plus de 40 000 livres de marijuana de la Colombie aux États-Unis sur un bateau à crevettes. Il reçoit une sentence suspendue de 5 ans de prison, une amende de 15 000 $ et doit créer une fondation anti-drogues.

- En 1993, les membres de Fleetwood Mac se réunissent pour jouer à l'inauguration présidentiel de Bill Clinton.

- En 1988, Metallica commence l'enregistrement de son quatrième album ...And Justice for All.

- En 2011, Steven Tyler d'Aerosmith fait ses débuts comme juge à American Idol.

- Et en 1994, Axl Rose arrive à l'heure pour la neuvième cérémonie d'intrônisation au Temple de la renommée du rock and roll, pour l'intrônisation d'Elton John. Il jouera “Come Together” avec Bruce Springsteen pendant le gala. C'est sa dernière sortie en public jusqu'en 1998.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why January 19th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio