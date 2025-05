C’est le 19 mai et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1976, Keith Richards a un accident en voiture en Angleterre, après s'être endormi au volant.

- En 1979, Supertramp a l'album #1 avec Breakfast in America. C'est le premier disque du groupe à arriver au sommet des palmarès et on y trouve des hits come “The Logical Song,” “Goodbye Stranger” et “Take the Long Way Home.”

 

- En 2000, les Allman Brothers Band annoncent que le guitariste Dickey Betts, qui avait aidé à fonder le groupe, ne ferait pas partie de la prochaine tournée, à cause de divergences artistiques. Il ne reviendra jamais au sein du groupe.

- En 1986, Peter Gabriel lance son album le plus vendu, So.

- Et en 1978, Dire Straits lance le premier gros single du groupe, “Sultans of Swing.”

 

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why May 19th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio