C’est le 19 novembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1988, Bon Jovi passe deux semaines au #1 sur les palmarès avec le single “Bad Medicine,” le premier de l'album New Jersey. La chanson est le troisième #1 du groupe.

- En 2007, Kevin Dubrow, le chanteur de Quiet Riot, meurt d'une surdose accidentelle de cocaïne.

- En 2001, Mick Jagger lance son album solo, Goddess in the Doorway. L'album vendra 954 copies le jour même.

- En 1973, Led Zeppelin commence l'enregistrement du sixième album du groupe en enregistrant un démo nommé “Driving to Kashmir.” Le titre sera ensuite raccourci à “Kashmir.”

- En 1998, Motley Crue ouvre un magasin à Los Angeles. Nommé S’Crue, l'établissement vend de la marchandise des tournées du groupe, des vêtements dessinés par le bassiste Nikki Sixx et le chanteur Vince Neil, et tous les albums du groupe.

- En 2003, Stone Temple Pilots annonce qu'ils se séparent.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why November 19th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio