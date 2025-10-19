C’est le 19 octobre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1974, le groupe canadien Bachman Turner Overdrive atteint le sommet des palmarès aux États-Unis avec Not Fragile.

- En 1968, un guitariste âgé de 18 ans nommé Peter Frampton joue avec les Small Faces pendant un concert à Londres. Peu de temps après, il joint Humble Pie.

- En 2004, la bande sonore du film Alfie sort. Plusieurs chansons sont jouées par Mick Jagger et d’autres par le co-fondateur de Eurythmics Dave Stewart.

- En 2004, Dave Grohl et Krist Novoselic de Nirvana apparaissent pour la première fois en public depuis une décennie à un rally à Las Vegas pour le candidat démocrate John Kerry.

- En 1993, Pearl Jam lance leur deuxième album Vs., qui a des classiques comme « Daughter, » « Dissident » et « Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town. »

- Et en 2005, Bono de U2 dîne avec le président George W. Bush à la Maison Blanche où ils discutent, entre autres, de la bataille contre le SIDA

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why October 19th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio