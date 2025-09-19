C’est le 19 septembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1990, Eddie Vedder a été choisi comme chanteur du groupe qui allait devenir Pearl Jam, après que Jeff Ament, Stone Gossard et Mike McCready aient entendu son démo, où il avait ajouté des paroles à trois enregistrements instrumentaux que le groupe avait produit.

- En 1974, le batteur Max Weinberg joue pour la première fois avec le E Street Band au Main Point à Philadelphie.

- En 1997, pour la toute première fois, VH1 Storytellers est diffusé en direct. Le spécial de 90 minutes présentait Elton John en spectacle au House of Blues en Nouvelle-Orléans.

- En 1981, dans Central park à New York, Simon et Garfunkel réunis donnaient un spectacle pour environ 400,000 personnes.

- En 1981, Tattoo You des Rolling Stones commencent un séjour au sommet des palmarès des albums.

- Et en 2008, le batteur de Blink-182 Travis Barker et DJ AM sont gravement blessés dans un écrasement qui tue quatre personnes lorsqu’un pneu de l’avion a éclaté, causant un dérapage sur une piste d’atterrissage en Caroline du Sud avant que l’avion ne prenne feu.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why September 19th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio