C’est le 1er avril et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1985, David Lee Roth quitte Van Halen peu de temps après la sortie de sa version de 'California Girls' des Beach Boys, (avec Carl Wilson au support vocal). Il sera remplacé par Sammy Hagar plus tard cette année-là.

- En 2000, Santana entame un séjour de neuf semaines au #1 sur les palmarès avec le single “Maria Maria.”

 

- En 2007, Modest Mouse est au sommet des palmarès avec l'album We Were Dead Before the Ship Even Sank, avec un nouveau membre, l'ancien guitariste des Smiths, Johnny Marr.

- En 2001, Crazytown a la chanson #1 aux États-Unis avec “Butterfly.”

 

- En 1961, les Beatles resteront au Top Ten Club à Hambourg pendant trois mois. Le groupe jouera 92 soirées consécutives, jouant sept heures par soir la semaine et huit les soirs de fins de semaine. Pendant ce séjour, les Fab Four vivront dans le grenier du club.

- Et en 1970, comme poisson d'avril, John Lennon et Yoko Ono déclarent qu'ils planifient changer de sexe.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why April 1st Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio