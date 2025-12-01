C’est le 1er décembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1968, Janis Joplin joue son dernier spectacle avec son groupe, Big Brother and the Holding Company.

- En 1971, John Lennon et Yoko Ono lancent leur chanson de protestation contre la guerre au Vietnam, “Happy Xmas (War Is Over).”

- En 1999, Krist Novoselic de Nirvana, Kim Thayil de Soundgarden et Jello Biafra de punk donnent un concert malgré un couvre-feu pour manifester contre le sommet de l'Organisation mondiale du commerce.

- En 2002, Good Charlotte lance leur deuxième album, The Young and the Hopeless, où l'on trouve des hits comme “Lifestyles of the Rich and Famous.”

- Et en 2004, le onzième album de U2, How to Dismantle an Atomic Bomb, monte au #1 sur les palmarès.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why December 1st Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio