C’est le 1er février et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1963, un jeune de 17 ans du nom de Neil Young monte sur scène pour la toute première fois. Le spectacle se déroule dans un country club à Winnipeg au Canada.

- En 1988, The Cars se séparent.

- En 1992, George Michael et Elton John montent au #1 avec leur reprise de la chanson de John “Don’t Let the Sun Go Down on Me.” Tous les profit du single vont à des oeuvres charitables travaillant sur le SIDA.

- En 1980, Blondie lance “Call Me,” la chanson thème du film American Gigolo.

- En 1992, l'album Nevermind de Nirvana retourne au #1 du Billboard 200 après un séjour bref au #4.

- Et en 1999, 400 personnes sont blessées pendant un concert de Marilyn Manson en Australie lorsque le rockeur-choc quitte la scène après que des bouteilles lui aient été lancées. Un de ses techniciens reçoit des soins pour des coupures à la tête.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.



Article original Why February 1st Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio