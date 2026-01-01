C’est le 1er janvier et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1967, les Doors font leur début à la télé à l'émission Shebang à Los Angeles. Le groupe lip-sync leur premier single “Break on Through.” Le single n'atteindra que le #126 sur les palmarès, surtout à cause d'un manque de temps d'antenne, après que des censeurs aient remarqué une référence à l'utilisation de drogues dans les paroles “she gets high,” souvent répétées pendant la chanson.

- En 1989, Nirvana signe un contrat d'un an avec Sub Pop Records.

- En 2002, Eric Clapton, âgé de 56 ans, épouse Melia McEnery, âgée de 25 ans et la mère de sa fille. La cérémonie a lieu dans une église du 15e siècle à Surrey en Angleterre.

- Et en 1968, le magazine Billboard rapporte que pour la première fois, il s'est vendu plus d'albums que de singles aux États-Unis. Il s'était vendu plus de 192 millions d'albums cette année-là.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why January 1st Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio