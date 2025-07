C’est le 1er juillet et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1983, un groupe du New Jersey nommé Bon Jovi signe avec Mercury Records.

- En 1998, la chanson de White Zombie “Thunder Kiss ‘65” est joué à un volume assourdissant pendant quatre heures d'un camion stationné à l'extérieur de la villa de Barbra Streisand à Malibu, pour éloigner les paparazzis du mariage de la chanteuse à l'acteur James Brolin.

 

- En 2003, Kid Rock met fin à sa relation avec la Canadienne Pam Anderson.

- En 1966, Janis Joplin déménage dans la maison où habite le groupe Big Brother & The Holding Company dans la vallée de San Geronimo en Californie.

- En 1968, The Band sort leur premier album, Music from Big Pink, où l'on retrouve le premier hit du groupe, “The Weight.”

 

- Et ein 2008, Crüe Fest fait ses débuts à West Palm Beach en Floride. La tournée d'inauguration met en vedette Mötley Crüe, Buckcherry, Papa Roach, Sixx: A.M. et Trapt.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why July 1st Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio