C’est le 1er mai et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1979, Elton John devient la première star du pop à jouer en Israël. Trois semaines plus tard, il deviendra le premier artiste pop solo à faire tournée en Russie.

- En 1975, les Rolling Stones annoncent leur Tour of the Americas en jouant “Brown Sugar” sur la plateforme d'un camion qui descend la 5e avenue à Manhattan.

 

- En 1976, Led Zeppelin passe deux semaines au sommet des palmarès américains avec le septième album du groupe, Presence, leur cinquième à se rendre au #1.

- En 1993, la supermannequin Naomi Campbell annonce ses fiançailles à Adam Clayton, le bassiste de U2. Le couple se séparera avant le mariage.

- En 2005, Coldplay devient le premier groupe britannique depuis les Beatles à atteindre le top 10 à la première semaine avec leur single “Speed of Sound,” qui débute au #8. Les Beatles avaient réussi cet exploit avec “Hey Jude” en 1968.

 

- En 1965, Herman’s Hermits entame un séjour de trois semaines au #1 sur les palmarès avec le single “Mrs Brown You’ve Got A Lovely Daughter.”

- Et en 1984, Mick Fleetwood, le batteur de Fleetwood Mac, déclare faillitte.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why May 1st Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio