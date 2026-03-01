C’est le 1er mars et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1969, Jim Morrison est arrêté à Miami et accusé de "comportements immoraux en public, exposant ses parties génitales et simulant la masturbation et la copulation orale." Il est aussi accusé de profanité et d'ébriété en public. Les accusations viennent d'un concert que les Doors avaient joué au Dinner Key Auditorium. Morrison est trouvé coupable d'indécence et de profanité mais sera pardonné après sa mort en 2010.

- En 1994, les membres de Nirvana joue leur dernier concert au Terminal Einz au Munich en Allemagne. La salle, qui peut accueillir 3000 personnes, se trouve dans un hangar d'un petit aéroport et, pendant le spectacle, le courant est coupé. En attendant que l'électricité revienne, le groupe joue des chansons acoustiques, incluant "My Best Friend's Girl" du groupe The Cars.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1995, à la 37e cérémonie des Grammy, Soundgarden gagne deux trophés, pour Meilleure performance hard rock et Meilleure performance métal pour "Black Hole Sun" et "Spoonman," respectivement. Le même jour, Green Day ramasse le Grammy pour Meilleure performance alternative pour "Dookie."

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1982, Jimmy Page lance son premier album solo, la bande sonore du film Death Wish II de Charles Bronson.

- En 1968, le premier single d'Elton John paraît. Il s'intitule "I've Been Loving You" et n'atteint pas les palmarès.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- Et en 1997, un fan de Mötley Crüe qui avait affirmé que son ouïe avait été endommagée pendant un concert au New Jersey voit sa poursuite déclarée invalide. Le juge dit à Clifford Goldberg, qui était assis près de la scène, qu'il comprenait le risque qu'il encourait.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why March 1st Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio