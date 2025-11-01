C’est le 1er novembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1962, Anthony Kiedis, co-fondateur des Red Hot Chili Peppers, naît au Michigan. Le groupe aura plusieurs succès, dont "Under The Bridge" en 1992, qui montera au #26 sur les palmarès britanniques. Leurs albums By the Way et Stadium Arcadium monteront au #1, en 2002 et 2006 respectivement. En 2004, il publie son auto-biographie, intitulé Scar Tissue, qui fera la liste des Best Sellers du New York Times.

- En 1968, George Harrison devient le premier Beatle avec un album solo, lorsque la bande sonore du film psychédélique Wonderwall sort au Royaume-Uni.

- En 1994, la performance de Nirvana à MTV Unplugged sort en CD sous le nom de MTV Unplugged in New York. Le spectacle inclut deux chansons qui n'avaient pas été incluses dans la version télévisée.

- En 1996, U2 connecte son studio d'enregistrement à Dublin à un site internet par vidéo, permettant aux fans de voir le groupe enregistrer leur nouvel album.

- En 1969, les Beatles arrivent au sommet des palmarès aux États-Unis avec l'album Abbey Road. Il y reste pour 11 semaines.

- En 1980, Bruce Springsteen a son premier album #1 aux États-Unis lorsque The River arrive au sommet des palmarès.

- Et en 2006, le groupe My Chemical Romance est déçu de voir son album très attendu, The Black Parade, prendre la deuxième place sur le palmarès des albums derrière la bande sonore pour le film de Disney d'Hannah Montana.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why November 1st Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio