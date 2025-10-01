C’est le 1er octobre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2011, le bassiste de Kiss Gene Simmons surprend le monde lorsqu’il marie sa copine de longue date, la modèle canadienne Shannon Tweed.

- En 1979, Elton John donne le premier de spectacles consécutifs complétement vendus au Madison Square Garden à New York.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1966, Jimi Hendrix joue en public pour la première au Royaume-Uni lorsqu’il vient jouer avec Cream à Londres.

- En 2004, Bruce Springsteen, R.E.M., John Fogerty et d’autres commençent la tournée Vote For Change, un voyage musical à travers les « swing states » américains.

- Et en 1996, Nirvana lance son album live, From the Muddy Banks of the Wishkah, qui contient des chansons enregistrées entre 1989 et 1994.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why October 1st Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio