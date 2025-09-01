C’est le 1er septembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1979, U2 lancent leur tout premier album, un EP intitulé U2 – 3. 1000 copies, individuellement numérotées, sont mises en vente en Irlande.

- En 1998, Ian Gillan, le chanteur de Deep Purple, est accusé de voie de fait et d'assaut pour avoir supposément frapper un garde de sécurité à la tête avec un microphone lors d'un concert. Le garde essayait d'éloigner un fan excité de la scène.

- En 1983, Joe Strummer et Paul Simonon de The Clash renvoient Mick Jones. Ils disent qu'il s'était "éloigné du concept original du groupe."

- En 1981, Hall & Oates lancent leur 10e album, intitulé Private Eyes, sur lequel on peut retrouver les hits “I Can’t Go for That (No Can Do)” and “Private Eyes.”

- Et en 2011, Billie Joe Armstrong, le chanteur de Green Day, est forcé de débarquer d'un vol de Southwest, pour s'être chicané avec un employé qui lui avait demandé de remonter ses pantalons tombants. Il tweet sur l'incident et Southwest s'excuse.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why September 1st Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio