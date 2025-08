C’est le 2 août et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1968, les Doors débutent un séjour de deux semaines au sommet des palmarès américains avec le single "Hello I Love You", le deuxième #1 du groupe aux États-Unis. Les Doors auront en tout 8 hits dans le Top 40 américains entre 1967 et 1971.

 

- En 2010, Arcade Fire lancent leur album hit, The Suburbs, qui débute au #1 et gagnera un Grammy pour Album de l'année.

- En 1962, Robert Allen Zimmerman prend officiellement le nom de Bob Dylan.

- En 2003, Kiss et Aerosmith débutent leur tournée ensemble.

- En 1986, Peter Cetera entame un séjour de deux semaines au sommet des palmarès avec la chanson “The Glory of Love,” la chanson thème du film Karate Kid II.

 

- En 1988, les Beastie Boys débutent un séjour de trois semaines au sommet des palmarès avec l'album Hello Nasty, le troisième disque du groupe à arriver au sommet.

- En 1975, les Eagles sont au sommet des palmarès avec la chanson “One of These Nights.”

- Et en 2006, Brandon Flowers, le chanteur des Killers se marie à Tana Munblowsky lors d'une cérémonie privée à Hawaii.

Article original Why August 2nd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio