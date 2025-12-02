C’est le 2 décembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1971, Led Zeppelin lance le single “Black Dog” aux États-Unis.

- En 1973, les membres de The Who sont arrêtés à Montréal, accusés d'avoir démoli une chambre d'hôtel. Ils passent six heures en prison et paient une amende de 2 100 $. John Entwistle écrira la chanson “Cell Block Number Seven” sur cet incident.

- En 1986, Annie Lennox s'est tellement emportée en chantant “Missionary Man” pendant un concert d'Euryhmics en Angleterre qu'elle déchire sa brassière devant une foule de 10 000 personnes.

- En 1983, le vidéo de 14 minutes pour "Thriller" fait ses débuts à MTV. Le clip de Michael Jackson devient un tel hit que le réseau montrera une version écourtée à chaque heure.

- En 2000, les Smashing Pumpkins jouent ce qu'ils pensaient être leur dernier concert à Chicago au Metro Club, où ils avaient commencé leur carrière 12 ans auparavant. Le spectacle de quatre heures et demie comprend 35 chansons de tous les moments de la carrière du groupe.

- En 2012, les membres de Led Zeppelin sont reconnus par le président Barack Obama au Kennedy Center Honors pour leur contribution important à la culture américaine.

- Et, en 2002, Liam Gallagher, le chanteur d'Oasis, est arrêté et accusé d'avoir donner un coup de pied à un policier à Munich. Le rockeur perdra ses deux dents d'en avant dans la cohue.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why December 2nd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio