C’est le 2 février et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2005, Chester Bennington de Linkin Park visite le sud de la Thaïlande pour voir les dommages causés par le tsunami de 2004. Sur place, il visite deux écoles primaires et aide à peinturer une maison.

- En 1973, Keith Emerson d'Emerson, Lake and Palmer se blesse aux mains lorsque son piano explose pendant un spectacle à San Francisco. L'instrument devait exploser mais la détonation avait été prématurée.

- En 1979, Sid Vicious, le bassiste des Sex Pistols, meurt d'une surdose d'héroïne à New York. Le jour avant, le rockeur avait organisé une fête pour célébrer sa libération, après avoir payé une caution de 50 000 $, en attendant son procès pour le meurtre de sa copine, Nancy Spungen. C'est pendant cette fête qu'il prend l'héroïne qui le tuera.

- En 1985, Foreigner passe deux semaines au #1 sur les palmarès avec le single “I Want to Know What Love Is.”

- En 1976, le groupe Genesis lance son septième album, A Trick of the Tail, le premier où le batteur Phil Collins est également le chanteur principal.

- Et en 2004, Courtney Love annonce qu'elle planifie publier ses journaux intimes, qui incluent, d'après son agent, des passages "qui ont été chuchotés et qui ont suscité des doutes depuis des années, mais que personne n'avait jamais vu." Les fans ne les verront que trois ans plus tard en 2007.



Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why February 2nd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio