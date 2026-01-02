C’est le 2 janvier et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

-En 1994, Meat Loaf entame un séjour de trois semaines au sommet des palmarès avec son sixième album studio, intitulé Bat Out of Hell II - Back into Hell. Le disque, sur lequel on peut retrouver le single "I'd Do Anything for Love" est également au sommet des palmarès au Royaume-Uni et en Australie. Il se vendra à plus de 14 millions de copies internationalement.

- En 1971, l'album de George Harrison All Things Must Pass passe sept semaines au #1 sur les palmarès. Cet exploit fait d'Harrison le premier Beatle à avoir un album solo au #1 aux États-Unis.

- En 1969, les autorités au New Jersey confisquent une livraison complète de l'album de Two Virgins, l'album de John Lennon et Yoko Ono, parce que la couverture montre une photo nue des deux chanteurs. Il sera éventuellement vendu en magasin enveloppé de papier brun.

- En 1985, Ronnie Wood des Rolling Stone épouse sa copine Jo à Gerrards Cross, Buckinghamshire, Angleterre. Parmi les invités, on retrouve Keith Richards, Bill Wyman, Charlie Watts, Ringo Starr, Rod Stewart et Jeff Beck.

- En 1969, pendant la première tournée de Led Zeppelin, le groupe joue la première de quatre soirées au fameux Whisky A Go-Go à Los-Angeles. Ils sont présentés sous le nom de Led Zeppelin avec Jimmy Page, ex-membre des Yardbirds. Le Alice Cooper Band joue en ouverture.

- Et en 1978, Ozzy Osbourne réintègre Black Sabbath, deux mois après avoir quitté le groupe.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why January 2nd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio