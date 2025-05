C’est le 2 mai et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1991, la vidéo de R.E.M. pour "Losing My Religion" est bannie en Irlande, parce que son imagerie religieuse est jugée inappropriée.

- En 1972, Bruce Springsteen passe en audition devant John Hammond, le producteurs de CBS Records, jouant quelques chansons pour lui dans son bureau. Hammond a été si impressioné qu'il organise une autre audition le soir même au Gaslight Club à New York, où le Boss joue devant d'autres cadres de Columbia.

 

- En 2013, Jeff Hanneman, le guitariste de Slayer, meurt d'une cyrrhose. Il avait 49 ans.

- En 2005, Eric Clapton, Ginger Baker et Jack Bruce reforment Cream pour jouer le premier de quatre spectacles au Royal Albert Hall à Londres, 36 ans après leur séparation.

- En 1991, les membres de Nirvana sont au studio Sound City à Van Nuys en Californie, où ils passent 16 jours à travailler avec le réalisateur Butch Vig. Les enregistrements deviendront l'album Nevermind.

 

- En 1979, les membres de The Who jouent leur premier spectacle depuis la mort de Keith Moon. Il a lieu au Rainbow Theatre à Londres, avec Kenney Jones de The Faces derrière la batterie. Le même soir, le film du groupe, intitulé Quadrophenia, sort en cinéma à Londres.

- En 2003, les Kings of Leon jouent leur premier spectacle britannique, lorsqu'ils jouent à Blackpool en Angleterre au The Empress Ballroom.

- En 1977, Eric Clapton enregistre “Wonderful Tonight.”

 

- Et en 2006, Keith Richards est relâche d'un hôpital néo-zélandais, après avoir été traité pour une commotion qu'il s'était fait en tombant d'un arbre à Fiji.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why May 2nd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio