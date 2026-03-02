C’est le 2 mars et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1982, un nouveau format pour l'enregistrement de la musique est lancé. Ce sera le disque compact, et en octobre, Billy Joel aura le premier album lancé sur ce format, avec 52nd Street.

- En 1988, à la 30ecérémonie des Grammys, U2 sont les grands gagnants, remportant les trophés pour Album de l'année et Meilleure performance rock par un duo ou un groupe avec des paroles pour The Joshua Tree. Bruce Springsteen gagne Meilleure performance rock vocale solo pour "Tunnel of Love."

- En 1991, Free sont au #2 sur les palmarès britanniques pour le single "All Right Now," 21 ans après la sortie de la chanson. C'est son utilisation dans une annonce pour de la gomme Wrigley's qui est responsable de cette résurgence.

- Et en 2004, Metallica entame la première partie d'une tournée nord-américaine de 137 spectacles, intitulée Madly in Anger with the World Tour à l'aréna America West à Phoenix en Arizona.



Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why March 2nd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio