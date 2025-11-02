C’est le 2 novembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2007, Led Zeppelin retarde son très attendue concert-réunion prévu pour le 26 novembre à Londres parce que le guitariste Jimmy Page s'est cassé le doigt.

- En 1974, Crosby, Stills, Nash & Young arrive au #1 sur les palmarès d'albums avec So Far, le troisième #1 du groupe.

- En 1981, le groupe Hall & Oates a la chanson #1 au pays avec “Private Eyes.”

- En 1999, les Foo Fighters ont lancé leur troisième album, There is Nothing Left to Lose, leur premier album avec le batteur Taylor Hawkins.

- En 2001, les grands gagnants des Billboard Music Awards sont Gorillaz avec “Clint Eastwood” et Fatboy Slim avec “Weapon of Choice,” deux chansons qui ont gagné trois trophés.

- Et en 2006, aux MTV Europe Music Awards, les Red Hot Chili Peppers remportent le trophée du meilleur album pour Stadium Arcadium, Gnarls Barkley gagne Meilleur chanson pour “Crazy,” les Killers sont nommés Meilleur groupe rock et Muse gagne Meilleur groupe alternatif.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why November 2nd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio