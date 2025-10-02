C’est le 2 octobre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1995, Oasis lance leur deuxième album (What's the story) Morning Glory qui débute au #1 au Royaume-Uni. L'album vendra plus de 18 millions de copies dans le monde et remportera le prix pour meilleur album britannique des 30 dernières années au 2010 Brit Awards.

- En 2017, Tom Petty meurt à l'âge de 66 ans.

- En 1982, « Jack and Diane » de John Cougar Mellencamp arrive au #1 sur les palmarès des singles.

- En 1971, Yes part en tournée en Angleterre avec Rick Wakeman au clavier pour la première fois.

- En 1982, pendant un concert-bénéfice, Peter Gabriel joue avec Genesis pour la première fois depuis qu’il a quitté le groupe en 1975.

- En 1970, Pink Floyd lance leur cinquième album Atom Heart Mother.

- En 1971, Rod Stewart passe cinq semaines au sommet du palmarès des singles avec “Maggie May/Reason to Believe.”

- Et en 1996, un concert de Pearl Jam à Hartford au Connecticut se termine avec une émeute lorsqu’une bagarre générale éclate parmi les 30,000 spectateurs.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why October 2nd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio