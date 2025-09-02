C’est le 2 septembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1989, Ozzy Osbourne est accusé d'avoir menacé sa femme Sharon de mort. Il est relâché, à condition qu'il entre immédiatement dans une clinique de réhabilitation. Le couple laisse tomber tout cela lorsqu'ils se réconcilient.

- En 1970, Genesis met une annonce pour un batteur dans le magazine britannique Melody Maker. Le batteur Phil Collins, qui avait été acteur à l'enfance, y répond.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1993, après avoir fait l'ouverture pour Neil Young lors de quelques spectacles outre mer, Pearl Jam se joint au chanteur sur scène lors des MTV Video Music Awards pour jouer “Rockin’ In The Free World.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1978, George Harrison se marie à Olivia Trinidad Arias, une secrétaire qui travaillait pour sa maison de disque Dark Horse.

- Et en 2001, Slipknot ont l'album #1 au Royaume-Uni avec Iowa.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why September 2nd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio