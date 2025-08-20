C’est le 20 août et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1986, Rick Allen, le batteur de Def Leppard, revient finalement sur scène avec le groupe après l'accident de voiture qui lui avait coûté un bras, lorsque le groupe joue au festival Monsters of Rock, à Castle Donington en Angleterre.

- En 1992, Sting épouse Trudie Styler.

- En 1973, les Rolling Stones lancent “Angie.” La ballade deviendra un de leurs plus gros hits.

- En 1988, au festival Monsters of Rock en Angleterre, deux fans meurent piétinés à mort lors d'un spectacle de Guns N' Roses. Alors que le groupe joue, le chanteur Axl Rose crie à la foule “Don’t f***ing kill each other” (Ne vous entretuez pas), parce que le sol était humide et que la foule de 107 000 fans s'était lancée vers la scène.

- En 1988, Steve Winwood a l'album #1 au pays avec Roll With It. En même temps, la chanson titre de l'album est au sommet des palmarès des singles.

- En 1991, Nirvana et Sonic Youth entament une tournée européenne ensemble à Cork en Irlande.

- Et en 2012, Green Day lance une édition spéciale de 10 tableaux du jeu Angry Birds, avec les membres du groupe sous la forme de cochons verts. Les joueurs qui rendaient au 10e tableau ont droit à une nouvelle chanson du groupe.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why August 20th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio