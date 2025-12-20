C’est le 20 décembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1986, les Bangles entament un séjour de quatre semaines au #1 aux États-Unis avec le single "Walk Like An Egyptian".

- En 1975, le guitariste Joe Walsh se joint aux Eagles.

- En 1967, le chanteur Ian Anderson forme Jethro Tull à Blackpool en Angleterre, le nom du groupe venant d'un inventeur d'outils agricoles du 18ème siècle.

- En 2010, le chanteur de Poison Bret Michaels met fin à son émission de télé-réalité de Vh1, Life As I Know It, en demandant sa copine de longue date Kristi Gibson. Elle accepte à l'émission mais changera d'idée plus tard.

- En 1997, New Found Glory lance leur premier album, It’s All About the Girls, qu'ils ont enregistré dans l'appartement d'un ami.

- Et en 2009, suivant une énorme campagne sur Facebook, les fans réusissent à pousser Rage Against the Machine au #1 pour Noël au Royaume-Uni.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why December 20th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio